Canoas ainda tem serviços inoperantes após as enchentes de maio

Após mais de 100 dias das enchentes, Canoas, na Região Metropolitana, continua com a recuperação das estruturas dos serviços públicos nas áreas da saúde, da educação e da assistência social inundados pelas cheias. Com o lado oeste da cidade ainda em processo de limpeza e recuperação de prédios públicos, o número de serviços retomados cresce semanalmente, mas ainda com diversos deles sem previsão de retorno.

(UBS) Cerne, no bairro Harmonia, iniciará o atendimento à população nesta quinta-feira (22), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além disso, a expectativa de reabertura parcial do Hospital de Pronto Socorro (HPS) ainda no final deste ano - a previsão inicial era de retomada apenas para 2025 . A Unidade Básica de SaúdeCerne, no bairro Harmonia, iniciará o, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além disso, a expectativa de reabertura parcial do Hospital de Pronto Socorro

"Pretendemos reabrir o segundo andar do HPS que não foi tão atingido", comenta a secretária-adjunta de Canoas, Caroline Schirmer. Ela ainda explica que os principais desafios são o conserto da parte elétrica, do sistema de gases do hospital e do elevador que foram atingidos pelas cheias. Por causa disso não é possível estimar uma data exata para o início fracionário da casa de saúde, que atende 102 municípios, e serve aproximadamente 2 milhões e meio de habitantes.

reabertura da UBS Cerne, nesta quinta-feira, totaliza, assim, 18 locais de atendimento à população - oito que não foram atingidos e 10 que foram recuperados. Antes do período das enchentes o município tinha 27 UBSs em funcionamento. Destas, 19 foram atingidas pelas enchente história. Também, foi realizada a construção de uma nova unidade, em 4 de agosto, a UBS Nova Nancy, em Guajuviras. Com a, totaliza, assim,- oito que não foram atingidos e 10 que foram recuperados. Na terça-feira (20), a UBS do bairro Rio Branco retomou os atendimentos

As unidades União, Harmonia e Santo Operário serão reabertas no dia 30 deste mês. E as demais - Pedro Luís da Silveira, Boa Saúde, Prata, Harmonia, Santo Operário, Natal, União, Praça América, Mathias Velho, Central Park - serão abertas até 30 de setembro, conforme previsão da secretaria de Saúde de Canoas.

A rede municipal de ensino também sofreu com as intempéries do clima. Do total das 44 escolas municipais de Ensino Fundamental, 22 foram afetadas. No momento atual, apenas a EMEF Ceará, na Mathias Velho, não tem previsão de abertura, de acordo com a prefeitura.

Já na Educação Infantil foram afetadas 19 do total das 39 escolas. Destas, sete ainda estão fechadas, porém quatro (Carinha de Anjo, Vovó Doralice, Professora Idara Rocha e Recanto do Filhote) retornam em agosto. As demais, a Gilda Schiavon, Mãe Augusta e Ledevino Piccinini ainda não tem previsão de reabrir. No entanto, as crianças serão realocadas em outras escolas, segundo a prefeitura.

No setor de assistência social, o município conta com cinco Centros de Referência de Assistência Social (CRAS. Destes, dois apenas estão com serviços normalizados - Guajuviras e Niterói. A estimativa é que a unidade do Harmonia retorne a operar ainda neste mês, na sede própria. Já os CRAS dos bairros Mathias Velho e Rio Branco devem retomar as atividades nas suas sedes em setembro.

No momento, os CRAS Harmonia, Mathias Velho e Rio Branco estão atendendo na rua Siqueira Campos, 38, no Centro. Os atendimentos são feitos por ordem de chegada, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Às quartas-feiras, as atividades vão até as 16h. Após, o expediente é interno.