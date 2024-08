Mercado Público de Gravataí terá nova data de abertura

Com 90% das obras finalizadas, o Mercado Público de Gravataí, na Região Metropolitana, terá as construções prontas na segunda quinzena de setembro. Depois desse período, a empresa que assinou o contrato de concessão do empreendimento, em junho, a Mercado Construções e Locações LTDA, iniciará o processo de administração do local, que terá 26 bancas. A ideia da concessionária é abrir as portas para o público na primeira quinzena de novembro, de acordo com o sócio da concessionária, André Busnello.

A ordem de início das obras foi assinada em maio de 2023 para que a obra pudesse ser entregue em maio , e, inicialmente tinha prazo de 10 meses para a conclusão - ou seja, março deste ano para transformar o Ginásio Aldeião. Em janeiro, a prefeitura postergou o prazo por mais dois meses. A ampliação do prazo ocorreu devido as diversas chuvas que ocorram ao longo do ano, de acordo com o secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Guilherme Ósio. No entanto, a nova enxurrada, registrada naquele mês, voltou a atrasar a entrega do novo espaço de comércio da cidade.

"O clima atrasou o andamento das obras, tanto pelos funcionários que tiveram as suas casas atingidas quanto pela demora de aquisição de materiais específicos, como as peças do elevador", justifica o secretário. Atualmente, o Mercado Público de Gravataí tem obras para a finalização da parte externa da estrutura, como, o jardim e a calçada.

A ideia é de que esses acabamentos ocorram até setembro, quando os comerciantes iniciarão o processo de instalação dos seus empreendimentos no Mercado Público sob a administração da Mercado Construções e Locações. "Mais da metade das bancas estão reservadas, e até novembro estimamos estar com 60% a 70% ocupadas para a inauguração. Queremos aproveitar as operações do final do ano", conta sócio da concessionária, André Busnello. Ele estima que o local movimente cerca de R$ 10 milhões em 2025 e gerar, aproximadamente, 200 empregos diretos e até mil indiretos.

O local terá variedades de produtos e serviços para o consumidor. Além dos dois grandes comércios que serão de açougue e peixaria. Contará, também, com hortifrúti, sorveteria, restaurante, cafeteria, loja de artesanato, comércio de produtos para uso animal, frios, bazar, artigos religiosos, papelaria, entre outros.

Com investimento de R$ 8,8 milhões realizado pela prefeitura, o Mercado Público de Gravataí terá dois andares em uma área 2,5 mil metros quadrados, 26 bancas e 166 vagas de estacionamento. Contará, também, com um elevador e sanitários para pessoas com deficiência (PCD) e idosos, a fim de garantir acessibilidade.

De acordo André Busnello, além de buscar atingir o mercado consumidor, os moradores de Gravataí, o empreendimento tem a expectativa de alcançar o público que se desloca para o Litoral Norte pela freeway, por conta da localização, próximo do trevo com a ERS-118.