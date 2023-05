Assinada a ordem de início das obras do Mercado Público de Gravataí

O prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, assinou a ordem de início das obras do Mercado Público de Gravataí. O investimento será de R$ 8,8 milhões e o prazo é de que os trabalhos durem entre 10 meses e um ano até a conclusão.

Para a obra do Mercado Público será aproveitada parte da estrutura do ginásio Aldeião, hoje em desuso, na interseção da rua Adolfo Inácio Barcelos com a avenida Centenário (rótula do Aldeião). Enquanto isso, a comunidade terá, em breve, um novo e amplo espaço para a prática de atividades esportivas, no ginásio situado na área do campus da Ulbra, adquirida recentemente pela Prefeitura

Conforme ressalta o prefeito, a instalação do espaço de comércio faz parte de um projeto, em que o foco é oferecer novas e modernas opções de lazer, compras, gastronomia e cultura no município, aumentando o sentimento de pertencimento dos moradores à cidade. "Gravataí vive um momento positivo na atração de novos investimentos e na geração de empregos. Nossa missão também é trabalhar para ampliar e qualificar as opções à comunidade", reforça Zaffalon

A estrutura do Mercado Público terá uma área construída de 2,7 mil metros quadrados e será inspirada em modelos que são referências mundiais. Várias edificações foram analisadas para observar e avaliar os pontos positivos e negativos. Na parte interna, no térreo, haverá espaço para 24 lojas entre açougues, peixaria, administração, sanitários, espaço cultural com palco para apresentações voltado para o estacionamento. No segundo piso haverá uma área para feiras e eventos, copas e terraço. O estacionamento terá 144 vagas.

A instalação do Mercado Público tornará a região um dos pontos mais atrativos de Gravataí. Na área, entre o Centro da cidade e o bairro Parque dos Anjos, uma série de transformações ocorreu recentemente. Houve a revitalização da rua Adolfo Inácio de Barcelos, a revitalização da rótula do Aldeião, a municipalização, revitalização e duplicação da avenida Centenário (antigo trecho da ERS-030) e a duplicação das pontes sobre os arroios Demétrio e Oriçó, aguardadas há pelo menos três décadas pela comunidade.