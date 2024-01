Mercado Público de Gravataí será aberto até o mês de maio

Mercado Público A previsão da prefeitura é de que as intervenções sejam finalizadas em março, e as portas abertas para a população até o mês de maio. Com 80% das obras concluídas, o empreendimento está em fase de finalização, de acordo com o secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Guilherme Ósio. A cidade de Gravataí, na Região Metropolitana, terá concluídas as obras doainda no primeiro semestre de 2024.. Com 80% das obras concluídas, o empreendimento está em fase de finalização, de acordo com o secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Guilherme Ósio.

O local será gerido pela iniciativa privada. A ordem de início das obras foi assinada em maio de 2023 . As estruturas de concreto, as ampliações, o reservatório, os telhados e as lojas estão concluídos. No estágio atual das obras estão sendo realizados os trabalhos de pintura e de reboco da parte externa do Mercado Público. O empreendimento terá um elevador e sanitários para pessoas com deficiência (PCD) e idosos, a fim de garantir acessibilidade.

"A gente quer conceder para uma única empresa que vai administrar todos os espaços. A ideia é atrair um investidor que entenda do assunto e administre da melhor maneira possível. Esse é o modelo mais eficiente", comenta Ósio. O edital para escolher a empresa gestora foi publicado em dezembro, e exige da concessionária a destinação de 51% dos boxes a empresas constituídas no município de Gravataí, além de ter dois espaços para a agricultura familiar. "Em fevereiro, já conheceremos os interessados", complementa o secretário.

Os dois grandes comércios do Mercado Público de Gravataí serão de açougue e peixaria, com instalações adequadas para lidar como os alimentos. Serão, ao todo, 24 bancas. "São as maiores lojas que a gente tem dentro do mercado, porque ela tem toda uma preparação necessária como o manejo da carne e a limpeza", comenta. Além disso, o Mercado Público contará com restaurantes, cafeterias, frios, bazar, artigos religiosos, papelaria, comércio de produtos para uso animal, entre outros estabelecimentos. O estacionamento terá 144 vagas.

Além disso, o local terá espaços para eventos, turismo e projetos culturais do município. A expectativa é que o Mercado Público aqueça a economia da cidade, ampliando o consumo da dentro do município. "A gente sabe que muita gente ainda hoje vai a Porto Alegre, por exemplo, no Mercado Público, fazer compra de produtos. Queremos incentivar isso dentro da nossa cidade gerando mais empregos e impostos", analisa o secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana. Na média, a expectativa é de gerar 120 empregos, de acordo com o gestor.