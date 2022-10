Mercado Público de Gravataí deve ser inaugurado em 2024

Deverá ser inaugurado no primeiro semestre de 2024 o Mercado Público de Gravataí. O investimento será de cerca de R$ 5 milhões e foi aprovado dentro de um pacote de ações e obras previstas pela Prefeitura, votado nesta semana pela Câmara de Vereadores.

Para a instalação do Mercado Público, será aproveitada parte da estrutura do Ginásio Aldeião, hoje em desuso, na interseção da rua Adolfo Inácio de Barcelos com a avenida Centenário (rótula do Aldeião). A proposta é revitalizar toda a área no entorno para uso da população, disponibilizando, também, um espaço integrado ao CTG Aldeia, que fica localizado na área, para a realização de shows e eventos.

A estrutura interna do Mercado Público, detalha o secretário de Mobilidade Urbana e coordenador da equipe de projetos estratégicos, Guilherme Ósio, será inspirada em modelos que são referências mundiais, como Montevidéu, no Uruguai, e Madrid, na Espanha, por exemplo. A área interna será de 2,7 mil metros quadrados e prevê espaços como restaurantes, bares, comércio, artesanato, hortifruti, peixaria, açougue, serviços, entre outros.

O projeto, que inclui o financiamento para a obra do Mercado Público, aprovado no Legislativo, prevê investimentos de R$ 110 milhões em áreas como mobilidade urbana, infraestrutura e saúde. A licitação referente ao projeto do novo espaço deverá ser publicada em novembro. A expectativa é de que os trabalhos iniciem nos primeiros meses de 2023 e sejam concluídos dentro de um ano.

De acordo com o prefeito, Luiz Zaffalon, a instalação de um mercado público no município está dentro da proposta de fortalecer o pertencimento dos moradores à cidade e oferecer uma nova e moderna opção de compras, lazer e gastronomia. "A nossa proposta é ampliar e qualificar as opções à comunidade para que as pessoas encontrem em Gravataí todas as alternativas que procuram, não apenas para viver bem, mas também com boas opções de entretenimento e negócios", destaca Zaffalon.