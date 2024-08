Ressaca do mar atinge calçadão de Capão da Canoa

O mar atingiu o calçadão de Capão da Canoa nesta terça-feira (13). Os moradores da cidade do Litoral Norte gaúcho acordaram com a presença da água na passagem de pedestres e, até mesmo, em alguns pontos da avenida Beira-Mar. Alguns danos foram registrados pela prefeitura local.

Conforme imagens, a água do mar tapou praticamente toda a faixa de areia, além deixar com acesso restrito a Plataforma de Atlântida, em Xangri-lá. Algumas das passarelas de acesso à praia foram danificadas pela força da água, conforme a secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Capão da Canoa.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a ressaca que atingiu a cidade e outros pontos do Litoral Norte é efeito de um ciclone extratropical, que se formou no Atlântico Sul associado ao reforço de ar polar e cujo swell (ondulação) atingiu a costa gaúcha. A Marinha do Brasil emitiu avisos de ondas de 2,5 metros a 4 metros na costa gaúcha para esta terça-feira. O mar avançou até os cômoros e cobria a faixa de areia das praias.