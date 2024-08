Alegrete sedia o acendimento da Chama Crioula em 2024

De 16 a 18 de agosto, o Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, em Alegrete, será o centro da cultura gaúcha ao sediar a 75ª Geração e Distribuição da Chama Crioula do Rio Grande do Sul. Realizado pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), governo do Estado e pela Prefeitura de Alegrete, o evento, que é um dos maiores e mais importantes do tradicionalismo gaúcho, reunirá mais de 1.400 cavaleiros das trinta Regiões Tradicionalistas do Estado, além de participantes de Santa Catarina, Argentina e Uruguai.

A Chama Crioula será acesa com a participação de representantes dos três países, reforçando o tema deste ano: "Pampa Uma Pátria Sem Fronteiras". A proposta deste tema é uma homenagem aos costumes e à história que unem os povos do Pampa. O evento contará com uma programação cultural extensa, incluindo espetáculos, simpósios, shows musicais e churrasco