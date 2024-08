Palmeira das Missões sedia a abertura da colheita da erva-mate

A cidade de Palmeira das Missões deu início oficial à colheita da erva-mate da safra de 2024, em uma cerimônia realizada na propriedade da família Friderich da Cruz, na Linha Passo Raso. O evento fez parte das celebrações dos 150 anos do município, que carrega a tradição e a importância da cultura da erva-mate.

A área plantada de erva-mate no município alcança 1,5 mil hectares, sustentando uma cadeia produtiva que envolve 37 produtores e conta com 11 indústrias e uma agroindústria. O Centro Cultural Mozart Pereira Soares foi palco do Fórum da Erva-Mate, reunindo especialistas, produtores e autoridades para discutir os desafios e oportunidades do setor.

Durante a abertura do evento, o prefeito Evandro Massing ressaltou o orgulho do município em sediar a abertura da colheita neste ano especial. "A erva-mate está no DNA do nosso município, fazendo parte da nossa construção histórica e cultural. Celebrar a colheita nestes 150 anos de Palmeira das Missões torna este momento ainda mais significativo", destacou o prefeito.

O presidente do Instituto Brasileiro da Erva-Mate (Ibramate), Alberto Tomeleiro, também esteve presente e destacou os desafios que o setor ainda enfrenta. "Apesar das conquistas, o setor ainda tem desafios significativos a superar. Precisamos continuar trabalhando juntos para garantir a sustentabilidade e o crescimento da nossa produção", afirmou Tomeleiro.