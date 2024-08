Feevale e prefeitura de Esteio farão curadoria de espaço na Expointer

A prefeitura de Esteio e a Universidade Feevale serão as responsáveis pela curadoria do RS Innovation Agro Smart Cities. Trata-se de um espaço junto ao Hub Agro que apresentará as principais tendências de inovação para o agronegócio durante a Expointer 2024, entre os dias 24 de agosto e 1º de setembro.

O acordo de cooperação foi assinado em evento realizado no Salão Nobre da prefeitura, pelo prefeito Leonardo Pascoal e pelo reitor da Feevale, José Paulo da Rosa. Também firmaram o documento, o superintendente executivo da universidade novo-hamburguense, Roberto Sarquis Berté, e o sócio-diretor da Ebatec Brasil, Eduardo Borges de Assis, representante da empresa criadora do evento, realizado nos dois últimos anos junto à Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac) com apoio do Governo do Estado.

A diretora de Inovação da Feevale, Daiana de Leonço Monzon, apresentou em primeira mão o layout e a dinâmica do evento, cujas atividades ocorrerão no Palco Stage de Conteúdos, durante todos os dias da feira, das 10h às 18h, e serão voltadas a empresários rurais e urbanos, poder público, parques, hubs e startups e agricultores e pecuaristas em busca de soluções. Os conteúdos, ministrados por especialistas no segmento agro e smartcities, ambientes de inovação, parceiros e startups, estarão divididos em sete pilares temáticos.

Além do Palco Stage de Conteúdos, o espaço RS Innovation Agro Smart Cities contará com diversas outras atrações, como um espaço para startups apresentarem suas soluções, um estúdio de podcast ao vivo e um espaço de coworking.