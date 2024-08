Vale do Rio Pardo deve criar comitê para projetos voltados à prevenção de enchentes

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) projeta criar um comitê regional para gerenciar e elaborar os projetos, em parceria com universidades e entidades civis organizadas, para junto do governo federal e do Estado. O objetivo é integrar o Plano Rio Grande, aderindo assim às ações de gestão ambiental e reconstrução dos municípios.

Para a presidente do Cisvale, Sandra Backes, o projeto Pró-Clima RS prevê ações para os próximos 25 anos, para garantir a adaptação e gestão do meio ambiente no Rio Grande do Sul. "É um projeto muito importante, que a nossa região foi tão impactada com as enchentes neste último ano. Nós precisamos aderir a este plano e nos organizar enquanto sociedade para estar junto neste plano", defende a presidente.

A iniciativa surgiu a partir de uma conversa com a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), para que o Vale do Rio Pardo faça parte de um dos centros de monitoramento do clima, instituídos pelo Plano Rio Grande. A meta é reunir universidades, órgãos regionais como a Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp), Comitê Pardo, membros da Câmara Setorial do Meio Ambiente do consórcio e demais entidades de classe, na construção do Comitê Pró-Clima Vale do Rio Pardo. "Este órgão deverá também ampliar os estudos sobre a necessidade de ações e atividades que precisam ser pensadas e executadas, tanto na área ambiental, quanto na agricultura, pois os impactos das últimas enchentes ainda não foram mapeados", acrescenta o prefeito de Vera Cruz, Gilson Becker.

Participando da audiência em Santa Cruz do Sul, o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Rafael Mallmann, sugeriu que a mobilização regional, por meio do Comitê e das entidades, levar à Assembleia Legislativa, a possibilidade da criação da região Metropolitana do Vale do Rio Pardo. "Com esta configuração da região, será possível acessar vários recursos e programas de desenvolvimento focado em regiões metropolitanas", declara Mallmann.

Durante a reunião realizada do Cisvale, Mallmann, apresentou o projeto para desassoreamento de rios no Estado. Segundo ele, serão contemplados, por ordem de inscrição, municípios em situação de calamidade e emergência. "Já está aprovado pelo governador Eduardo Leite, o valor de R$ 1,5 milhão para municípios em estado de calamidade e 750 mil para municípios em estado de emergência, para usar no desassoreamento dos rios, serviço que será executado com o maquinário e equipes do RS", garante Mallmann.

De acordo com ele, estão reservados no orçamento do Estado, R$ 300 milhões para o trabalho. "É importante destacar que este serviço será feito em parceria com os municípios, que é quem vai indicar trecho, volume e tipo de material que será desassoreado. Este processo depende da apresentação de um projeto, para que seja escalonado o serviço", revela.