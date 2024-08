Startups de Passo Fundo são selecionadas em programa de fomento

Duas startups conectadas ao Instituto Aliança Empresarial, de Passo Fundo, foram selecionadas entre as mais de 550 inscrições na segunda edição do Programa de Apoio a Empreendedoras na Tecnologia. A iniciativa visa fortalecer e disseminar práticas de empreendedorismo inovador em projetos ou empresas de micro e pequeno porte liderados por mulheres.

As duas startups - Água Conectada e Missão Criativa - estão entre as 70 iniciativas classificadas no programa. Elas devem receber benefícios pela classificação, como auxílio financeiro, mentorias, capacitações sobre negócios e tecnologias, workshops, entre outros momentos de conexão com o empreendedorismo.

Residente do Hub Aliança e também aprovada no InovAtiva Brasil 2024, a startup Água Conectada soluciona o monitoramento do consumo de água de forma mais inteligente e eficiente, além de tomar medidas proativas para conservação de água, redução de custos e sustentabilidade ambiental.

A startup Missão Criativa, por sua vez, é uma Edtech que constrói soluções para crianças desenvolverem inovação e criatividade, com brinquedos educativos fabricados digitalmente em papelão. A startup comercializa brinquedos com design próprio e realiza cursos como o Missão Maker, Plataforma Mães Criativas 4.0 e Missão Startup Kids.

De acordo com a CEO da Missão Criativa, Andréa Mussi, a classificação no programa é um reconhecimento muito importante e uma oportunidade incrível de desenvolvimento entre mulheres empreendedoras. "Vamos buscar estabelecer muito networking e difundir nosso propósito de impactar mais e mais mães criativas e crianças em tecnologias digitais com design e criatividade", afirma.

A empreendedora destaca, ainda, que a comissão julgadora e técnica do programa foi composta por 100% de mulheres. "Isso nos deixa mais confiantes de estarmos no caminho certo para impactar positivamente mães e crianças no desenvolvimento de habilidades criativas," finaliza.