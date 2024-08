Parte estrutural de obra do segundo Centro Administrativo de Santa Cruz do Sul está concluída

A parte estrutural da obra do prédio do Centro Administrativo II de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, já está totalmente concluída. A informação foi repassada pelo engenheiro civil Ataliba Almiron e pelo encarregado da obra, Laudemir Marin, durante visita da prefeita Helena Hermany à construção

A parte estrutural inclui vigamentos, pilares, lajes, o reservatório de água de concreto armado e lajes de concreto armado, entre outros itens.

Atualmente, a empresa trabalha na execução de acabamentos diversos, como rebocos, pisos, revestimentos internos e externos e porcelanato. Também estão sendo feitas a instalação de PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios), esquadrias e da parte elétrica. A expectativa é de que o prédio de sete andares seja concluído até maio de 2025.

A construção do segundo Centro Administrativo na cidade visa, dentre outras questões, absorver espaços municipais. Com isso, a prefeitura estima reduzir os gastos com aluguéis de casas, salas e prédios para órgãos da cidade.