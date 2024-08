Santo Ângelo tem a abertura da 32ª edição da Semana Cultural na terça-feira

A 32ª edição da Semana Cultural de Santo Ângelo será aberta na terça-feira (6) e se estenderá até o dia 18 com diversas atrações. Conforme o secretário municipal de Cultura e Esportes, Cleber Warpechowski, destaca que a programação será diversificada, contemplando vários segmentos culturais.

A programação será aberta com dois eventos. No saguão do Centro Municipal de Cultura estará sendo apresentada a exposição "O Silêncio que Grita", idealizada pela Fundação Brasil meu Amor, para contar e resgatar um pouco da história do Brasil, em especial, a trajetória de Juscelino Kubitschek. Ainda na terça-feira, às 19h, será apresentada palestra sobre o centenário da Coluna Prestes, no auditório do Centro Municipal de Cultura.

A abertura oficial está marcada para a quinta-feira (8), às 19 horas, no auditório do Centro Municipal de Cultura, quando será prestada uma homenagem ao patrono Paulo Ricardo Menezes. O patrono é ator profissional desde 1981, sendo um dos fundadores do grupo Turma do Dionísio. Também é "bonequeiro" desde 1995. Paulo tem participações em diversos festivais de teatro pelo Brasil e atuou em mais de 700 apresentações de teatro nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além da Província de Misiones na Argentina, somando mais de 200 mil espectadores. Também produziu diversos espetáculos e desde 2005 integra a equipe da Secretaria de Cultura de Santo Ângelo. Em 2014, passou a ser responsável pelo Arquivo Histórico Augusto César Pereira dos Santos.

A programação segue na sexta-feira (9) com o Fórum Missioneiro das Águas, promoção do Instituto Preserve, às 8h30min no auditório do Centro de Cultura. .Dentre os destaques também está a 15ª edição do Canto Missioneiro e o 14º Canto Piá, que serão lançados no dia 15, às 18h30min, no Museu Histórico das Missões. Para o dia 16 está prevista a abertura do 18° Festival Santo Ângelo em Dança, no Centro Municipal de Eventos (antigo Sesi). E a Conferência Municipal de Cultura será no dia 17, às 9 horas, no auditório do Centro Municipal de Cultura.