Senai oferece dois cursos em São Sebastião do Caí

O projeto Qualifica RS está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional no Senai de São Sebastião do Caí. Promovidos pela prefeitura, em parceria com o governo do Estado, os cursos são voltados para os moradores do município que estejam desempregados ou trabalhando em meio-turno.

As vagas são para os cursos de mecânico industrial (com 200 horas de duração) e logística industrial, com 60 horas de duração, ministrados nas instalações do Senai da cidade do Vale do Caí.

Os cursos ocorrerão no turno da noite (das 18h30 às 22h30) nas segundas, terças, quintas e sextas-feiras, com turmas de até 15 alunos, visando oferecer melhor qualificação profissional.

Segundo o secretário de de Planejamento, Desenvolvimento, Meio Ambiente e Ouvidoria, Carlos Omar Cornelius Silva, os cursos são uma oportunidade para melhor qualificar o público alvo, e também um caminho para oportunizar mão de obra mais qualificada na cidade.

As inscrições vão até o dia 30 de agosto e devem ser feitas na rua Marechal Floriano Peixoto, 426, onde fica o prédio da prefeitura de São Sebastião do Caí. Para ter direito a uma das vagas, é necessário que o candidato seja maior de 18 anos e esteja desempregado ou trabalhando em meio turno.