Hospital de Esteio abre ponto de coleta de sangue do Hemorgs

A Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio (Hospital São Camilo) inaugura, nesta terça-feira (30), às 11h, uma unidade de coleta de sangue externa do Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs). A estrutura física contará com três estações de coleta para a doação de sangue diretamente na instituição esteiense.

Inicialmente, o local será usado em ações quinzenais, a partir da quarta-feira (31) contemplando de 30 a 40 doadores por dia. Com isso, o morador de Esteio não precisará mais ir até a capital gaúcha doar sangue.

Os trabalhadores do São Camilo já foram capacitados para coletas e as ações contarão com supervisores vinculados ao Hemocentro. Quem tiver interesse de doar pode se cadastrar através do e-mail ( [email protected]