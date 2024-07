Monumentos de praça de Lajeado passam por restauro

Dois monumentos históricos da Praça Marechal Floriano Peixoto (Praça da Matriz), localizada na rua Borges de Medeiros, no Centro de Lajeado, passam por processo de restauro. Os monumentos são o marco do Centenário da Independência do Brasil e o Centenário da Revolução Farroupilha.

O responsável pelo restauro dos monumentos é o escultor Marcos Datsch, morador do bairro Conventos. O artista possui conhecimento e experiência no desenvolvimento de trabalhos desta natureza com obras em outros municípios, como Estrela, Brochier, Fazenda Vilanova, Nova Bréscia, Encantado, Marques de Souza, Balneário Pinhal, entre os anos de 1989 a 2023. Ele também é o responsável pela criação e construção do Monumento ao Imigrante, que ficava na entrada do município e também está sendo restaurado.

O objetivo da restauração é garantir a preservação do patrimônio histórico e cultural do município e o acesso dos cidadãos às suas origens. "Este processo de restauração dos monumentos históricos preserva nossa história, enriquece nossa cidade e fortalece a identidade de Lajeado", ressalta a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Talita Fracalossi.