Canoas promove feirão de empregos na segunda-feira

A prefeitura de Canoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, realiza nesta segunda-feira (29) mais uma edição do Feirão de Emprego, das 9h às 16h, na sede da secretaria (rua Dr. Barcelos, 969). A ação disponibilizará vagas em diferentes setores do Fort Atacadista.

As oportunidades são para auxiliar de padaria, auxiliar de açougue, auxiliar de perecíveis (congelados e laticínios), repositor, cozinheira (o), auxiliar de prevenção, auxiliar de carga e descarga, auxiliar de restaurante, operador de caixa e auxiliar de self-checkout. As vagas são para todos os perfis, inclusive para pessoas com deficiência, pessoas com mais de 50 anos e jovem aprendiz.

Os interessados devem se dirigir aos locais portando documento com foto. Se não for possível, um formulário será disponibilizado no evento. Os atendimentos serão por ordem de chegada, com distribuição de fichas, se necessário.