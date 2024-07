Obras em loteamento popular de Santo Ângelo têm avanço

A construção do novo loteamento popular no bairro Pilau, em Santo Ângelo, está em estágio avançado. Foram concluídas, na semana passada, as fundações estruturais das 45 casas, que fazem parte do programa A Casa é Sua, por meio de convênio firmado entre o governo do Estado e a Prefeitura de Santo Ângelo. Segundo o engenheiro da empresa contratada para a construção das unidades habitacionais, Evandro Veiga, nesta semana deve ter início as obras de levantamento das estruturas verticais (paredes).

Restam ainda dez meses de prazo para conclusão das obras, mas de acordo com o engenheiro, as obras estão avançando e o prazo deve ser menor que o estimado. No convênio, a prefeitura de Santo Ângelo investiu cerca de R$ 5 milhões em obras de infraestrutura urbana, como calçamento e iluminação pública, rede de água, energia elétrica e esgotamento doméstico e os terrenos para o núcleo habitacional, e o Estado participa com R$ 3,6 milhões para as edificações, totalizando R$ 8,6 milhões em investimentos.

O chefe de Gabinete do Executivo, Airton Peruzzi, e o diretor de Habitação da prefeitura, Matheus Severo Rodrigues, responsável pela elaboração do projeto contemplado pelo Estado, estiveram acompanhando o trabalho de conclusão das fundações estruturais. Segundo informou Matheus, as 45 unidades habitacionais destinado ao reassentamento de famílias, em sua maioria instaladas em áreas de risco, por determinação judicial, de baixa renda e em situação de vulnerabilidade, seguindo critérios do programa e a participação do Conselho Municipal de Habitação.

A adesão do município ao programa habitacional foi assinado há um ano. A partir da assinatura, a prefeitura pediu agilidade nos trâmites para o início das obras. "Investimos em uma área com toda a infraestrutura para a construção de um loteamento habitacional e buscávamos recursos. A partir do convênio vamos contemplar 45 famílias de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social, com moradia digna em um espaço urbanizado", assinalou o prefeito Jacques Barbosa. A contemplação de Santo Ângelo integra a fase dois do programa do Estado que terá R$ 99 milhões investidos na construção de 1.238 casas populares em 23 municípios com população superior a 50 mil habitantes.