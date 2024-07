Consórcio já realizou a troca de 20% das lâmpadas em Caxias do Sul

O Consórcio Luz de Caxias do Sul alcançou a marca de mais de 10,8 mil pontos de iluminação modernizados com luminárias LED na cidade. Isso representa mais de 20% de todo o parque de iluminação de Caxias do Sul, que possui cerca de 50 mil pontos.

No mês de julho, a parceria público-privada da iluminação deu início à fase II, voltada à modernização de toda a rede do município. Do dia 1º ao dia 22, foram modernizados 3,3 mil pontos em diversos bairros da cidade. Atualmente a empresa está atuando com 11 equipes, distribuídas entre o dia e a noite, na área urbana e rural.

O secretário de Obras e Serviços Públicos, Norberto Soletti, salientou a importância do número alcançado e reforçou que o trabalho ainda está no início e melhorias estão sendo feitas. "Ainda estamos no início da concessão em que a concessionária tem um plano de trabalho e deve cumprir com a entrega das modernizações em percentuais, para no fim dos 15 meses estarmos com toda a rede da cidade modernizada".

Em média, com tempo seco, sem chuva, a Concessionária Luz de Caxias do Sul está substituindo de 250 a 300 luminárias por dia. Com isso, vale ressaltar que as demandas reprimidas estão diminuindo. "Quando se troca lâmpadas queimadas, o trabalho se torna um pouco mais demorado devido o deslocamento entre um ponto e outro", explica.