Atividade econômica de São Leopoldo reduziu 26% com enchente

A enchente que atingiu São Leopoldo no mês de maio a atividade econômica da cidade reduziu em 26% em maio em comparação com o mesmo mês do ano passado. A queda na arrecadação do ISSQN e a redução de postos de trabalho estão entre as principais causas apontadas para a retração que foi identificada. faz o município contabilizar resultados negativos e que preocupam o setor produtivo local. Conforme o levantamento apresentado pelo economista Marcos Tadeu Lélis no Momento do Empreendedor da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Tecnologia de São Leopoldo (Acist-SL),.

Naquele mês, houve a perda de 644 postos de trabalho, que retirou de circulação em torno de R$ 700 mil procedentes dos salários destes trabalhadores. O impacto só não foi maior porque o setor de Tecnologia da Informação elevou o número de contratações, injetando cerca de R$ 400 mil na economia local por meio do pagamento de salários. "Assim como na pandemia, as áreas de TI e da construção civil seguraram a economia da cidade", disse, acrescentando que o número de empregos voltou ao patamar de 2022. "Os novos empregos sumiram".

Segundo as estimativas do estudo realizado pela equipe do economista, a previsão de queda na atividade econômica de São Leopoldo no mês de maio é de R$ 186 milhões. Este cálculo é feito utilizando como referência a arrecadação do ISSQN - cujos recursos são captados e mantidos no município e no estoque formal de empregos. Entre maio e agosto, este montante deve chegar a R$ 416 milhões.

O saldo entre empresas fechadas e abertas em maio também foi analisado para avaliar o desempenho econômico. Ainda que positivo, foi metade das empresas abertas diariamente. Se no quinto mês de 2023 a média foi de oito novos CNPJs por dia, no mesmo mês deste ano, foi de apenas quatro.

Sob a perspectiva de futuro, Marcos Tadeu Lélis aponta que há uma esperança de retomada gradativa das atividades na cidade e retomada dos negócios, uma vez que o comércio está dando sinais de recuperação, principalmente pelas aquisições de mobiliário e da linha branca feitas pelas famílias e empresas que tiveram sua infraestrutura atingida. Ele também destaca a importância de projetos em relação à mitigação das cheias, que podem voltar a ocorrer, como a elevação dos diques e projeção de novas ações que ajudem a proteger a cidade de cheias parecidas a essas ocorridas no mês de maio deste ano.