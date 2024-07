Aeroclube de Garibaldi ganha equipamento para operar à noite

Um divisor de águas em uma história de quase 80 anos. Assim está sendo considerado o sistema de balizamento noturno do Aeroclube de Garibaldi, que entrou em operação na Serra gaúcha. A instalação do sistema foi possível a partir da união do Rotary Clube e do Aeroclube, que, com autorização do município, investiram recursos e também captaram doações junto a diversas empresas e instituições.

O sistema que foi instalado na pista, que mede 1.200 metros, cabeceiras, pátio e estacionamento, é essencial para que operações de pousos e decolagens ocorram com segurança e em qualquer horário. O acionamento pode ser feito pelo próprio piloto, através de um aplicativo, ou por agendamento junto ao Aeroclube. Na região, além de Garibaldi, o balizamento noturno está disponível apenas em Caxias do Sul. O investimento total foi de R$ 250 mil.

"Esta entrega representa um importante marco para Garibaldi e região, já que o aeroclube passa a ser um ponto alternativo e efetivo quando em outras regiões o pouso não puder ser feito em função do nevoeiro ou de condições adversas e também pela possibilidade de sermos ponto de fornecimento de combustível, como para aeronaves das forças policiais", destaca o presidente do Aeroclube, Márcio Foppa Simonaggio.

Durante o evento de entrega do balizamento, ele anunciou que a operação realizada no mês de maio será transformada em um livro a ser lançado em 2025, quando o Aeroclube completa 80 anos, e também que há um forte trabalho sendo desenvolvido para estabelecer uma conexão aérea permanente entre Garibaldi e São Paulo.

"O balizamento noturno foi uma das demandas que percebemos ser bastante importantes para nossa região, após os eventos climáticos do mês de maio e a ampla utilização do aeroclube nas operações de recebimento e entrega de donativos essenciais. Através da união de esforços e da sensibilização da nossa comunidade foi possível adquirirmos e instalarmos este importante sistema que fará toda a diferença", comenta o presidente do Rotary Clube, Luciano Frübel.