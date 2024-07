Reunião em Tramandaí busca resolver problema do esgotamento sanitário

A prefeitura de Tramandaí, por meio das Secretarias de Obras e Meio Ambiente, realizou nesta quinta-feira (11), mais uma reunião referente ao sistema de tratamento de esgotos do município do Litoral Norte. O encontro aconteceu no Gabinete do Prefeito Luiz Carlos Gauto e também contou com a presença de representantes da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Agesan-RS) e do Procurador Geral do Município, Dr. Luciano Reuter. Participaram do encontro o secretário de Meio Ambiente Fernando Leandro Borges, representantes de setores econômicos.

Entidades do município promoveram este encontro para ter entendimento a respeito das medidas que possam ser tomadas pelo município para questionar sobre o emissário de esgoto tratado na cidade de Atlântida Sul. Também foram pautados os mecanismos para representar judicialmente a respeito do lançamento deste esgoto no estuário do Rio Tramandaí.

Foram discutidas alternativas a destinação de efluentes, onde uma das possibilidades seria o emissário submarino, ou seja, o lançamento de efluente tratado em alto mar. De acordo com a empresa AGEA, existem estudos junto a Universidade Federal do Rio Grande (Furg) em que serão buscadas mais orientações e informações sobre os dados a respeito desta emissão, procurando uma solução segura que vá de encontro ao projeto, além de solicitar mais detalhes para que os dados e estudos sobre o emissário marítimo se torne público.