Área em Rio Grande é cedida para criação de complexo educacional

O prefeito Fábio Branco realizou, nesta sexta-feira (5), a cedência oficial de um terreno no bairro Getúlio Vargas para a Portos RS. No espaço, localizado nas proximidades de sua sede administrativa, a empresa pública que fará a construção de um complexo educacional, esportivo e cultural na área. O ato ocorreu na área cedida com a presença do presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, do vereador Lary Mendes e de equipes das instituições relacionadas.

A obra será iniciada em breve, com prazo de cinco anos para finalização e investimento de R$ 5,9 milhões. "É uma construção muito importante para a comunidade, para a qualificação da cidadania. Também faz com que a gente possa ter uma integração cada vez maior com o complexo portuário, tão importante para a cidade", afirma Branco.

Para Cristiano Klinger, a ação oportuniza uma transformação na relação da Portos RS com a comunidade, especialmente dos moradores das proximidades da empresa. "Agora é partir para as obras, para as atividades, para que a gente consiga nessa transformação", destaca.