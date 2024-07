Teutônia promove Feirão do Comércio esta semana

De 12 a 14 de julho ocorre o 5º Feirão do Comércio de Teutônia. Tendo por local o Pavilhão da Comunidade Católica do bairro Canabarro, o evento é realizado pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) Teutônia. Com entrada gratuita, serão três dias de promoções, descontos, preços e condições especiais de pagamento.

Na sexta-feira (12), a abertura oficial do feirão será às 17h, seguindo com expediente até às 22h; no sábado, o horário será das 08h às 19h; e no domingo, das 09h às 18h. Ao todo, serão cerca de 50 estandes de 32 lojas participantes, todas de Teutônia, de diversos segmentos - vestuário, calçado, cama, mesa e banho, bazar, cosméticos, óticas, relojoarias, colchões, vinhos, acessórios de telefonia, livraria, artesanato, produtos de limpeza, informática, produtos coloniais, entre outros. O local também terá praça de alimentação, chimarrão e espaço especial para as crianças, com brinquedos infláveis. Também ocorre ação social com feira de adoção de animais (Apante e Patas Solidárias).

"O Feirão do Comércio contribui para a economia teutoniense, com excelentes oportunidades de negociação para expositores e clientes. Os expositores realmente entendem que esse evento é sinônimo de preço baixo, de giro de estoque e, por isso, ele se torna muito atrativo. Esperamos grande público nos três dias, clientes de Teutônia e também de municípios vizinhos", destaca o gerente financeiro e de eventos da CIC Teutônia, Alexander Blömker.

Segundo dados da CIC, a quarta edição, em 2023, contou com 50 estandes de mais de 40 expositores e registrou em torno de R$ 700 mil em vendas.