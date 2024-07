Garibaldi ganha usina para processar 100% dos resíduos

Garibaldi será a primeira cidade no Brasil a processar 100% do resíduo sólido urbano, transformando-o em um composto biossintético industrial. A usina Bionergia Soluções Sustentáveis, responsável pela transformação do material, foi inaugurada esta semana no município.

Hoje, o município coleta em torno de 700 toneladas de lixo por mês, que são destinados para um aterro sanitário que fica a cerca de 200 quilômetros de distância. "Com o funcionamento da usina, esses resíduos serão transformados em compostos biossintéticos no município, a um custo menor e sem a necessidade de pagar-se pelo frete que levaria o lixo até o aterro, além de ampliar a arrecadação de impostos do município e gerar emprego para os garibaldenses", afirmou o prefeito, Sérgio Chesini

O sócio-diretor da Bionergia Holding, Alexandre Elesbão, explica que a usina de Garibaldi é pioneira. "Existem usinas que fazem a separação entre resíduos plásticos e orgânicos. A de será a primeira cidade a processar 100% do material", explica.