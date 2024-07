Pacto pela Inovação é apresentado em Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo, junto com entidades locais, lançou oficialmente o Pacto pela Inovação, denominado Passo para o Futuro que visa o desenvolvimento social e econômico por meio da inovação e colaboração de vários setores da sociedade. No evento, o prefeito, Pedro Almeida, anunciou investimento de R$ 3 milhões para os projetos que serão apresentados e selecionados nos próximos meses. O encontro contou com a participação de 300 pessoas do poder público, setor privado, instituições de ensino e sociedade civil.

A iniciativa visa, até 2050, tornar o município referência nacional e internacional na promoção de uma cultura de inovação voltada para as pessoas, segundo a secretária de inovação de Passo Fundo, Bárbara Fritzen. Ela ainda aborda que, ao longo dos anos, a temática da inovação está em expansão em Passo Fundo, porém de maneira desconectada com várias ações isoladas.

O Pacto pela Inovação tem como objetivo conectar agente como, o Parque Tecnológico da Universidade de Passo Fundo (UPF), a Câmara de Dirigentes de Lojistas (CDL), o Hub Aliança Empresarial, entre outros, a fim de tornar um território propício para inovação. "A nossa visão é de um futuro colaborativo, inovador e com o capital humano na centralidade dos processos", comenta a secretária de inovação de Passo Fundo, Bárbara Fritzen.

A ação é dividida em seis macrodesafios para serem trabalhados e mitigados até 2050: geração de talentos, qualidade de vida e inclusão, transformação urbana inovadora, modernização da administração pública, comunicação e engajamento e ambiente de negócios para a inovação. A secretária explica que o projeto será itinerante.

Além disso, as propostas terão um suporte financeiro do Fundo de Inovação, no valor de R$ 3 milhões. "Eles podem ser reforçados pelo fundo, mas as instituições terão que participar também", comenta a secretária de Inovação. A partir de outubro serão realizadas pelo poder público capacitações, como palestras e workshops, a fim de auxiliar os projetos selecionados em cada etapa do processo.

o Hub Aliança, do Instituto Aliança Empresarial , lançado em dezembro de 2023, com o objetivo impulsionar o crescimento econômico, tecnológico e social da região. Com um investimento de quase R$ 10 milhões em uma área de 1.800 metros quadrados, o local fica localizado na região central da cidade, próximo ao Parque da Gare. Entre as iniciativas de inovação que se destacam no município, está, lançado em dezembro de 2023, com o objetivoCom um investimento de quase R$ 10 milhões em uma área de 1.800 metros quadrados, o local fica localizado na região central da cidade, próximo ao Parque da Gare.

Em agosto, deve ocorrer o primeiro evento do Pacto. Estão previstos workshops para identificar ou cocriar projetos que visam mitigar os macrodesafios da cidade. Em setembro, de 6 a 12 projetos serão priorizados por 90 instituições representadas pelos seus líderes, os quais fazem parte da instância deliberativa denominada Mesa do Passo para o Futuro.