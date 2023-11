Antigo moinho de Passo Fundo vai abrigar um hub de empresas

O Hub Aliança, do Instituto Aliança Empresarial, será lançado em 12 de dezembro, em Passo Fundo, com o objetivo impulsionar o crescimento econômico, tecnológico e social da região. O espaço, batizado como a casa da inovação do norte gaúcho quer se tornar um ambiente fértil para a conexão de empresas líderes em seus segmentos e que atuarão de forma conjunta, por meio da criatividade e do empreendedorismo, para transformar conhecimento em negócios.

Com um investimento de quase R$ 10 milhões em uma área de 1.800 metros quadrados, o local fica localizado na região central da cidade, próximo ao Parque da Gare. A estrutura revitalizada de um antigo moinho contempla quatro pavimentos com salas coworking, de reuniões, auditório para até 100 pessoas, lounge, cafeteria, área com internet, estacionamento privativo e segurança monitorada.

O Hub surge de um investimento liderado pelo grupo Siloinvest, que conta com o aporte de nove empresas investidoras. Programas de inovação, aceleração de startups, colaboração entre elas e as grandes empresas, além da aproximação com investimentos e parcerias estratégicas são algumas das ações que acontecerão no espaço.

De acordo com a Diretora Institucional do Instituto Aliança Empresarial, Márcia Capellari, o hub representa um novo momento de colaboração entre pessoas, que se juntam para criar soluções multissetoriais e, sobretudo, fazer a inovação por meio de ideias que se conectam. "É a concretização de um movimento que começou lá em 2019 e que se torna agente protagonista de uma nova página na história da nossa cidade e região", comemora.

O empreendimento também será o palco para o fomento de ideias e discussões globais acerca da inovação. O auditório, localizado no segundo pavimento, é o espaço destinado para eventos corporativos, painéis, workshops e apresentações de modelo de negócio entre empreendedores e investidores, promovendo conexões e networking.

O Hub Aliança é o segundo do Rio Grande do Sul a ser revitalizado em um prédio histórico, assim como o Instituto Caldeira, de Porto Alegre. O empreendimento de Passo Fundo surge após uma reforma de um antigo moinho, instalado na década de 1930, que simboliza o desenvolvimento histórico de Passo Fundo. A partir de dezembro, após nove meses de obra, o espaço significa o momento de transformação regional para o futuro por meio da inovação.