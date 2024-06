Passo Fundo terá novo sistema de videomonitoramento

A prefeitura de Passo Fundo está investindo em um novo sistema de videomonitoramento que irá integrar e expandir a segurança na cidade. Este sistema agrega-se às câmeras já existentes e promete trazer avanços significativos na proteção de praças, escolas, unidades de saúde e outros espaços públicos.

Com o novo investimento, o município alcançará a marca de mais de mil dispositivos de monitoramento em operação. Ao todo, serão 371 novas câmeras, adicionadas às 694 já existentes, totalizando 1.065 câmeras. Este crescimento representa um importante passo para a segurança da cidade, que agora contará com uma cobertura ainda mais ampla.

As imagens captadas pelas câmeras serão transmitidas simultaneamente para o Centro de Operações do Município de Passo Fundo e para a Brigada Militar, facilitando ações policiais rápidas e eficazes. A central principal é considerada o coração do sistema e conta com uma infraestrutura robusta de mais de 100 terabytes de armazenamento distribuídos em três servidores, permitindo não apenas o monitoramento em tempo real, mas também a análise forense posterior das imagens.

A tecnologia embarcada no novo sistema possibilita o reconhecimento de placas, diferenciação de veículos por cores, velocidade , trajetos e ainda com a possibilidade de análise para aplicar a tecnologia de identificação facial, o que representa um avanço na identificação e solução de crimes. Além disso, as câmeras têm capacidade de operar por no mínimo uma hora em caso de falta de energia, garantindo o funcionamento contínuo do sistema em situações de emergência.

A localização das câmeras foi realizada em colaboração com a comunidade, que participa da escolha dos pontos estratégicos para posicionamento dos dispositivos. Segundo o cronograma, 38 câmeras serão instaladas nos 10 canteiros da cidade, com um sistema de som integrado. Já nos próximos meses, 12 praças serão contempladas, além de oito unidades de saúde e quatro escolas que receberão os equipamentos nesta semana.

Atualmente, Passo Fundo conta com dois sistemas de videomonitoramento: o do município e o da Brigada Militar. O sistema municipal, com a adição das novas câmeras, ultrapassará 780 equipamentos em funcionamento nos próximos meses. Já o sistema da Brigada Militar, que possui 201 câmeras, será incrementado com mais 73 dispositivos.