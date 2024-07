Imbé deve fechar 2024 com quase 6km de ciclovias e ciclofaixas

Com a previsão de aumentar ainda mais as faixas exclusivas para o trânsito de bicicletas na cidade, a cidade de Imbé, no Litoral Norte, deve chegar a quase seis quilômetros de ciclovias até o fim do ano. A previsão foi feita pela prefeitura, de acordo com os projetos em andamento.

Conforme o prefeito Ique Vedovato, em breve mais 2,6 km serão entregues, com a conclusão da duplicação da avenida Paraguassú, entre o Centro e o balneário Ipiranga. Dentro do Programa Avançar Imbé, a previsão é que, ao todo, a cidade chegue a 14km de ciclovias e ciclofaixas nos próximos anos.

"Os ciclistas ganham mais segurança e tem a possibilidade de realizarem seus trajetos com uma maior rapidez. As ciclovias e ciclofaixas são usadas tanto para lazer quanto para deslocamento até o trabalho e escola das pessoas. Além disso, queremos incentivar um trânsito mais saudável e sustentável", frisa Ique.

As avenidas Paraguassú, Osório e Nilza Costa Godoy são as que receberam as ciclovias e ciclofaixas. A área da avenida Mariluz deverá ser concluída nos próximos dias, com a colocação dos tachões de sinalização.