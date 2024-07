Abertura de empresa pode levar 10 minutos em Santa Cruz do Sul

Uma reunião técnica entre a Prefeitura de Santa Cruz do Sul, representantes do Sebrae, do Sindicontábil Vale do Rio Pardo e profissionais do ramo marcou, nesta terça-feira (2), a implantação da viabilidade automática no município. A iniciativa chega para modernizar e desburocratizar ainda mais o processo para abertura de empresas locais, que passa a ocorrer agora de forma mais ágil e facilitada para quem deseja empreender.

No ato, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, César Cechinato, ressaltou que Santa Cruz do Sul já tem um dos menores prazos do Estado para a abertura de empresas. Apesar de o tabaco ainda ser o carro-chefe da economia, ele ressaltou o cenário crescente de diversificação. "Temos a maior dinamicidade econômica do Estado na última década, empresários estão olhando com mais atenção para Santa Cruz. Hoje, das 50 maiores empresas em retorno de ICMS, dez chegaram desde 2014", frisou.

Com a viabilidade automática o objetivo da prefeitura é facilitar a vida de quem quer começar o seu negócio, como explicou a diretora de Desenvolvimento Econômico e Turismo da prefeitura, Letícia Jandrey. "Por meio da viabilidade automática a consulta de localização de uma nova empresa acontece na hora. A ideia é que se consiga formalizar uma empresa em 10 minutos, sem entraves", afirma.

O mecanismo, segundo a prefeitura, traz mais segurança ao processo, uma vez que respostas são automatizadas, sem interferência humana. Para trazer mais agilidade e desburocratizar o processo de implantação a micro e pequenas de empresas, a Casa do Empreendedor, situada na avenida Independência, nº 100, oferece acesso a diversos serviços, incluindo a inscrição municipal Rede SIM, alvará de funcionamento, verificação de processos administrativos e integração com órgãos estaduais e federais envolvidos nos processos de registro. Técnicos estão à disposição de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, sem fechar ao meio-dia.