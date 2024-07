Centro Dia em Venâncio Aires poderá receber até 20 idosos

Com o propósito de receber pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social, foi inaugurado no fim de semana o Centro Dia Inácio José Assmann, em Venâncio Aires. O local, que fica no bairro Cidade Alta, tem capacidade de atendimento diário de até 20 idosos.

De acordo com a secretária de Habitação e Desenvolvimento Social, Camilla Capelão, o espaço é uma unidade que vai acolher idosos nos turnos da manhã e tarde, ofertando atividades que promovam a autonomia, os cuidados pessoais quanto e entre os usuários do serviço. "O Centro Dia terá profissionais para acompanhar também as famílias na superação dessas dificuldades, vulnerabilidades e riscos", destaca Camila.

O atendimento aos usuários será prestado por cuidadores sociais através de atividades em grupos, oficinas, oferta de alimentação adequada ao público alvo, além de estimular o contato e atendimento das famílias visando garantir a dignidade e a cidadania desses usuários. "São idosos que se encontram na situação de violação de direitos, encaminhados pelo Creas ou Cras e que ficarão sob os nossos cuidados para que tenham uma melhor qualidade de vida", lembra a coordenadora, Daiane Führ. O local atenderá de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 17h30min.

A construção do espaço, de 338,95 metros quadrados, teve investimentos de R$ 884.4 mil A infraestrutura do local conta com acesso coberto, salas de atividades coletivas e individuais, duas salas de repouso, sala de convivência, farmácia, sala de reuniões, banheiros femininos e masculinos, cozinha, refeitório, e áreas de serviço, despensa e almoxarifado. O Centro Dia leva consigo o nome de Inácio José Assmann, uma das lideranças dos grupos de Melhor Idade de Venâncio Aires. Ele faleceu em novembro de 2021.