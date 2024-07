Gramado e Vacaria recebem novas unidades do CRPO

Duas unidades de Comandos Regionais de Policiamento Ostensivo (CRPOs) foram inauguradas no fim de semana, no Interior gaúcho. O CRPO Nordeste está localizado em Vacaria, abrangendo 31 municípios, e o das Hortênsias fica em Gramado, atendendo 11 municípios. As unidades representam um marco para a segurança pública e permitem uma atuação mais estratégica das forças de segurança no combate à criminalidade.

Os CRPOs fazem parte de uma estratégia de reformulação das estruturas de segurança do Estado, que inclui cinco novas unidades desse tipo para fortalecer o trabalho conjunto das polícias, fomentando o compartilhamento regionalizado de informações e o acompanhamento de indicadores e ocorrências locais.

O CRPO Nordeste é comandado pelo coronel Luiz Fernando Becker e atende uma população de cerca de 238 mil pessoas. O Estado investiu R$ 269,2 mil na qualificação da sede. A região onde está localizado é conhecida pela relevância na pecuária, especialmente na criação de gado de corte, e pela produção de maçã e de pequenas frutas. Além disso, o Nordeste do RS é famoso por sediar grandes eventos, como o Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, que recebe uma grande quantidade de pessoas, demandando uma atuação da segurança pública voltada para essas características.

Comandado pelo coronel Ivens Giuliano dos Santos, o CRPO Hortênsias atende uma população de aproximadamente 299 mil pessoas e sua sede recebeu R$ 109,4 mil de investimentos do Estado. A nova unidade abrange parte da Região das Hortênsias, dos Campos de Cima da Serra e do Vale do Paranhana, ajudando a equilibrar o fluxo de demandas dos CRPOs Serra/Caxias do Sul, VRS/Novo Hamburgo e Litoral/Osório. Dessa forma, garante mais efetividade na proteção da população gaúcha e reforça a segurança em uma região turística e que conta com grande movimento de pessoas o ano inteiro.

O governador Eduardo Leite esteve presente na cerimônia de inauguração da unidade de Gramado e destacou a importância da reestruturação para que o RS continue avançando na redução dos indicadores de criminalidade. "Reforçamos a integração e a sinergia entre as forças policiais. Investimos em equipamentos, estrutura e reposição de efetivo. Com essa reorganização e novas unidades regionais, vamos alcançar resultados ainda melhores no combate à criminalidade", afirmou o governador.