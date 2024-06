Novo Hamburgo pode ter isenção de IPTU para atingidos por chuvas

A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, deve encaminhar para a Câmara de Vereadores um projeto de lei de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025 para os imóveis atingidos pela histórica enchente do início de maio. Ainda em maio, o município, por meio da Comusa, aprovou isenção nas contas de água por até seis meses nas economias que haviam sido alagadas. No caso do IPTU, a Secretaria Municipal da Fazenda está concluindo a análise dos imóveis a serem beneficiados e os impactos da isenção nas contas do município no ano que vem.Na semana passada, Fátima detalhou as medidas já adotadas pelo município, os mais de R$ 54,8 milhões já garantidos e também os mais de R$ 48,8 milhões pleiteados para a cidade em razão da calamidade. “Novo Hamburgo foi a única na região a evacuar uma comunidade inteira (Vila Palmeira) na enchente do Sinos, realizado momentos antes do transbordamento do dique, o que salvou inúmeras vidas”, lembrou a prefeita, destacando o acolhimento destas pessoas em vários abrigos municipais, que acolheram quase 7 mil pessoas (inclusive com mais de 300 pessoas ainda abrigadas na Fenac).Além disso, a Comusa retomou em tempo recorde o abastecimento de água na cidade inteira; foram mais de 20 mil cestas básicas entregues e mais de 9,2 mil kits de higiene pessoal e 7,5 mil kits de limpeza distribuídas para as pessoas atingidas. O uso de bombas emprestadas e locada também garantiu a retirada de água do bairro Santo Afonso e a recuperação da Casa de Bombas em tempo.A área de saúde recuperou a rede de atendimento também em tempo recorde, inclusive aumentando a estrutura com hospital de campanha e unidades de saúde em lona nos bairros em parceria com o Estado e Sesi. O mesmo em relação à educação, que retomou as aulas na segunda quinzena de maio e já tem seu calendário escolar reorganizado.