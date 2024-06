Caxias do Sul vai receber 227 novas residências de iniciativa estadual

O governo do Estado e a prefeitura de Caxias do Sul assinaram a ordem de início das obras para a construção de 227 unidades habitacionais no município. O ato foi formalizado pelo titular da Sehab, Carlos Gomes, e pelo prefeito Adiló Didomenico, no Salão Nobre da prefeitura. As famílias beneficiadas acompanharam a solenidade.

As residências serão erguidas no Loteamento Campos da Serra, na zona leste da cidade. O repasse do programa A Casa é Sua para Caixas do Sul é de R$ 18,1 milhões, e a cidade tem o maior número de casas na segunda fase do programa - que contempla o ano de 2023. A prefeitura garantiu a contrapartida de R$ 10,74 milhões, totalizando R$ 28,9 milhões de investimento público.

A empresa vencedora da licitação da prefeitura foi a Binotto Construções, que tem 540 dias para concluir as obras. Na cidade, as unidades terão de dois a três dormitórios, sendo algumas moradias adaptadas para pessoas com deficiência. Em seu pronunciamento, o prefeito considerou o ato um presente no dia dos 134 anos do município.

As unidades devem ter no mínimo 40m², com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área para tanque. As casas devem ser construídas em lotes isolados (particulares ou do município) ou em loteamentos em área da cidade, providos de infraestrutura básica (redes de água, energia elétrica e esgoto sanitário). As obras precisam ser executadas, preferencialmente, por meio de métodos construtivos modernos, rápidos e eficientes, de acordo com a normativa estadual. Não são aceitas construções em madeira.