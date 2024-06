Estudo busca entender demandas de agricultores do Vale do Taquari

Integrantes do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Caritas do RS e outras entidades do município, com o apoio da secretaria de Agricultura de Arroio do Meio, visitaram os agricultores do Vale do Taquari atingidos pela enchente de maio. Os trabalhos iniciaram nas localidades do interior de Arroio do Meio. Estima-se que somente no município de 150 a 200 famílias tenham sido afetadas com o evento climático.

Nestas visitas e por meio de um questionário, será feito um levantamento das perdas sofridas pelos agricultores. O objetivo é saber quais os tipos de perdas, as principais dificuldades e necessidades de cada família, se necessitam de moradia e até mesmo de sementes de variados tipos, por meio da Missão Sementes de Solidariedade. O projeto busca auxiliar os pequenos agricultores que tiveram sua produção e seus meios de produzir afetados pela enchente.

O grupo foi recepcionado no Seminário Sagrado Coração de Jesus pelo secretário de Agricultura, Élcio Roni Lutz. Segundo ele, este levantamento feito pelos voluntários será de grande importância para entender quais as reais necessidades dos agricultores do município. "É uma forma de auxiliar com o que eles precisam, além de oferecer sementes para recomeçar, já que muitos vão ter que começar do zero, pois perderam praticamente tudo do que haviam plantado em suas lavouras", afirmou.