Rio Taquari deixa a cota de inundação em Lajeado

O rio Taquari deixou a cota de inundação, que é de 19 metros, nesta quarta-feira (19) em Lajado. O rio segue em cota de alerta e seu nível estava em 18,27m no meio da tarde. Com o recuo, todas as vias do município estão liberadas para o trânsito de veículos.

Com as remoções realizadas desde a noite de domingo (16), a prefeitura de Lajeado mantém três abrigos em operação, localizados nos bairros Alto do Parque, Carneiros e Conservas. Até ontem eram 178 famílias atendidas, totalizando cerca de 430 pessoas.

Conforme o coordenador da Defesa Civil de Lajeado, Gilmar Queiroz, nesse momento as chuvas que caem de forma moderada na região não são suficientes para provocar uma nova elevação do rio. "O monitoramento do rio continua, pois ele está em cota de alerta e vamos continuar informando a população caso haja alteração no cenário. Os níveis devem continuar em declínio", explica Queiroz.

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) iniciou a limpeza de vias e locais públicos. O secretário da Sosur, Gunther Meyer, explica que a limpeza ocorre primeiro no Centro seguindo, depois, para os bairros. "Neste momento, a prioridade de limpeza é nas vias de grande movimento ou de trajeto de ônibus, nos acesso às empresas e para veículos de segurança", explica o chefe da pasta.