Canta Caxias inicia apresentações em 19 de junho

A Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul, em parceria com regentes e diretores de coros do município, promove de 19 a 23 de junho, a 25ª edição do Festival Canta Caxias, no Teatro Municipal Pedro Parenti, na Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima. O Canta Caxias acontece desde 1999 no município e tem como objetivo integrar grupos do segmento musical que trabalham com repertórios variados em um projeto que proporciona o intercâmbio cultural entre os diferentes coros da cidade e região, estreitando laços e difundindo o trabalho realizado. O festival é conhecido como um dos maiores encontros do gênero promovidos no Estado.

Para o maestro do coro municipal de Caxias, Artur Stockmans, o Canta Caxias é um dos eventos musicais mais importantes da região. "Somos uma cidade rica na cultura coral, temos vários grupos ótimos, com excelentes trabalhos. A importância do encontro de coros é que conseguimos trazer um pouco da experiência de outros grupos, de outros trabalhos e repertórios e mostrá-los para o público que se interessa tanto quanto nós pela música", explicou

A edição deste ano contará com a participação de 36 grupos de diferentes localidades, tanto de grupos locais quanto os vindos de Porto Alegre, Montenegro, Rio de Janeiro e outras cidades. A entrada para todos os dias do festival é gratuita e sugere-se a doação de um quilo de alimento não perecível, a ser destinado ao Banco de Alimentos.

"O festival tem essa característica especial de ser um encontro de grupos vocais, é um espaço onde grupos de Caxias e região se encontram, trocam experiências e celebram a música", enfatiza o coordenador da Unidade de Música da secretaria, Diego Conto Lunelli.