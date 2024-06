Maior escola de Estrela será reconstruída em outro local

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Leo Joas, que sofreu graves danos durante a enchente de setembro de 2023, e após em maio ser ainda mais castigada pela força das águas, será reconstruída em seu bairro berço, mas em novo endereço em Estrela. Atenta à demanda e aos desejos de moradores, alunos, pais e professores locais, a prefeitura decidiu seguir com a maior escola de Estrela no mesmo bairro. Para tanto, a aquisição de uma nova área foi necessária. O novo endereço foi confirmado nesta quarta-feira (12) pelo prefeito Elmar Schneider e a secretária de Educação, Elisângela Mendes.

Ao preço de R$ 1,4 milhão, o município adquiriu um terreno de 2,5 mil metros quadrados na esquina das ruas João Inácio Sulzbach e Henrique Uebel, único espaço com capacidade para o projeto no bairro e fora da área alagável. "A decisão foi embasada desde o início pelo desejo em manter a escola na mesma região, não apenas visando garantir a continuidade e o conforto da comunidade escolar", enfatizou a secretária Elisângela Mendes, ao lembrar que das 21 escolas da rede municipal, sete foram atingidas seriamente.

Há um pré-projeto para a construção de uma escola modular, que permitirá a retomada das atividades escolares da Leo Joas no menor tempo possível. A escola modular seria própria para manter a capacidade de cerca de 600 alunos em um terreno que é menor do que o anterior. "Por isso, a princípio, o mesmo será em dois pavimentos. Antes mesmo da aquisição do terreno já estávamos atrás de recursos federais e da iniciativa privada para darmos andamento ao projeto", reitera ela. "Queremos acima de tudo oferecer qualidade, atendendo a todas as necessidades pedagógicas e proporcionando um ambiente seguro e adequado para os alunos e funcionários, e para tanto é necessário agir com sabedoria."

Atualmente, os quase 600 alunos da Escola Leo Joas foram realocados para a Escola Odilo Afonso Thomé. Alguns pediram transferência para outras escolas em função de mudanças de bairro. A realocação temporária, mas rápida, foi essencial para assegurar que os alunos não tivessem interrupções em seu ano letivo.