IPH vai auxiliar na revisão do sistema contra cheias em São Leopoldo

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, acompanhou, junto a uma comitiva do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), os trabalhos de recomposição do dique e da casa de bombas do Arroio João Corrêa e do sistema de proteção da Vila Brás, bairro Santos Dumont. A vistoria teve como objetivo avaliar a situação e planejar soluções de enfrentamento às enchentes.

A prefeitura firmou uma parceria com o IPH tendo como meta a construção de um convênio para viabilizar o auxílio à reconstrução dos sistemas de proteção de cheias da cidade. Vanazzi avaliou com entusiasmo a colaboração do IPH. "O Instituto já realizou um estudo extraordinário referente a bacia do Rio dos Sinos, já estamos a todo vapor para nos próximos 30 ou 40 dias entregarmos os dados para o governo federal e iniciar um grande processo de reconstrução desses sistemas que irão nortear nosso trabalho nos próximos anos", relata o prefeito.

O doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental do IPH, Fernando Dornelles, relembra de uma das primeiras dissertações defendidas pelo instituto de 1970, que analisa a situação econômica do Sistema de Proteção de Cheias de São Leopoldo da época e avalia as soluções para o presente. "O conhecimento acumulado do IPH é de extrema importância, muita coisa foi produzida ao longo dos anos, e viemos trazer nossa experiência e conhecimento para auxiliar nesse período. Temos prazos curtos e precisamos agir rapidamente", afirma.

Antonio Geske, diretor do sistema de proteção de cheias da Secretaria do Meio Ambiente de São Leopoldo, reforça a importância da participação do Instituto na reconstrução dos diques. "O IPH é a história dos diques de São Leopoldo. Eles fizeram o estudo de viabilidade econômica dos diques da região metropolitana, fizeram uma maquete e um modelo reduzido do Rio dos Sinos para conhecer as características do rio e fizeram o plano de drenagem urbana, então eles conhecem como ninguém a cidade de São Leopoldo do ponto de vista hídrico e hidrológico", explica Geske.