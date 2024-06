Leite confirma 72 novas casas em Venâncio Aires

Em visita ao Vale do Rio Pardo nesta terça-feira (11), o governador Eduardo Leite anunciou, em Venâncio Aires, a construção de 72 casas para pessoas atingidas pela cheia de maio no município. O anúncio foi feito durante vistoria do terreno que receberá as moradias do programa A Casa É Sua - Calamidade. Inicialmente, Leite havia anunciado 40 casas no local, mas decidiu ampliar o número, já que o espaço, onde ficava o antigo Instituto Penal Mariante, é suficiente para receber mais unidades.

"A prefeitura já está encaminhando a contratação do serviço de demolição do que restou do instituto, além de parte da infraestrutura necessária, em um investimento muito importante do município", afirmou o governador.

Após a vistoria do terreno, Leite e os secretários de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, da Educação, Raquel Teixeira, de Logística e Transportes, Juvir Costella, e da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, foram até a Escola Estadual Adelina Isabela Konzen. A instituição está recebendo estudantes da Escola Mariante, que foi atingida pela enchente. O governador falou à comunidade escolar sobre a intenção do governo de atender a uma antiga reivindicação de pais e alunos: a reforma do ginásio esportivo. A visita a Venâncio Aires terminou na Vila Mariante, onde Leite circulou pelas ruas afetadas pela cheia do Rio Taquari e conversou com moradores e comerciantes.