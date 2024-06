Dom Pedrito busca recuperar estradas para escoar a produção

Com a pausa das chuvas e a chegada do tempo firme, com dias mais secos, a prefeitura de Dom Pedrito intensificou um mutirão para recuperar as localidades que foram mais atingidas. Os pontos críticos das estradas vicinais estão sendo priorizados por três frentes de trabalho do município e uma equipe de uma empresa terceirizada. Entre as regiões recuperadas estão Passo Fundo, Ponche Verde, Upacaraí, Pelagaúcho, Chicaca, Ramona e Bolicho da Pedra.

As estradas rurais são o principal meio de escoamento da produção agrícola de Dom Pedrito. Para o prefeito Mário Augusto Gonçalves, os avanços da zona urbana são também consequência do trabalho de homens e mulheres que estão na zona rural. "A manutenção das estradas é uma prioridade nesse momento. Precisamos fazer a nossa produção chegar até a zona urbana. Não vamos descansar até que todas as estradas rurais estejam viáveis para que os produtores consigam escoar a sua produção."

O prefeito afirma que para qualificar a infraestrutura das estradas, tendo em vista que a produtividade tem aumentado a cada ano, a prefeitura está investindo no cuidado com o interior do município. "Hoje plantamos 160 mil hectares e a estrutura das nossas estradas não evoluiu na mesma velocidade nos últimos 40 anos. Além das chuvas, os caminhões hoje transportam muito mais peso. Por meio do Fundo Municipal de Apoio às Estradas, começamos a investir 30% do ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, nas estradas. Em 2023, investimos mais de R$ 2 milhões e, este ano, vamos investir R$ 3 milhões", acrescenta.