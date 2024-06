Vale do Rio Pardo quer repasse extra do FPM aos municípios

A Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp) realizou uma assembleia extraordinária conjunta com o Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale). O encontro, realizado de maneira híbrida, deliberou sobre ações e medidas viáveis à região, para a reconstrução e atendimento às vítimas das enchentes. A meta é aderir a movimentos estaduais que buscam repasses extras de valores para as 413 cidades gaúchas afetadas pelas enchentes, assim como viabilizar re-escalonamentos de financiamentos de custeio de safra, que em alguns municípios alcançam 40% de perdas na produção.

De acordo com o presidente da Amvarp, Carlos Bohn, ainda não é possível quantificar os prejuízos causados pela enchente às comunidades atingidas na região. "Estamos falando de prejuízos imensos, na área da agricultura com perda de lavouras, máquinas. Nas áreas urbanas, o comércio e a indústria de nossos municípios foram muito afetados, assim como pontes, estradas e acessos. Precisamos avançar com iniciativas coletivas, nas quais a Amvarp tenha condições de atuar de forma direta", frisa.

Entre os prejuízos na lavoura, o município de Encruzilhada do Sul apresentou dados das perdas na lavoura de soja. Conforme o prefeito Benito Paschoal, cerca de 40% do plantio da soja foi perdido no município. Para o prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, é necessário que se tenha acesso a uma cota extra do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), encaminhado pelo governo federal para o custeio dos atendimentos nos municípios. "É essencial que tenhamos um repasse extra ainda no mês de junho, daqui mais dois ou três meses, outra. Temos que ampliar a receita com captação de recursos via FPM", disse, ao exemplificar que a parcela seria uma espécie de "13º salário" aos municípios.

Outra sugestão do colegiado de prefeitos da Amvarp é a provocação ao Grupo Sacyr - empresa responsável pela Concessionária Rota de Santa Maria que administra a RSC-287 - é a aceleração da proposta de duplicação da ponte sobre Rio Taquari, na localidade de Mariante, no interior de Venâncio Aires. "Vimos como é importante termos mais um acesso como uma ponte duplicada, evitando assim que toda a região fique parada como tem ocorrido em função dos estragos causados pelas enchentes", observa o prefeito de Vale Verde, Carlos Gustavo Schuch. A intenção é formalizar o pedido à Rota de Santa Maria, via ofício assinado pela Amvarp.