Rifa planeja arrecadar R$ 400 milhões para a construção de casas

Santa Maria e demais municípios em estado de calamidade no Rio Grande do Sul podem ser beneficiados com a construção de casas populares através da campanha Fé no Rio Grande, lançada solenidade em Faxinal do Soturno. Por meio de uma rifa de dois apartamentos e uma joia, que somados valem aproximadamente R$ 500 mil, os recursos serão captados para a construção das unidades residenciais em formato de condomínio. A execução da obra ficará por parte da Associação São Pio de Pietrelcina, com o apoio da Construtora Jobim Ltda, que fez a doação dos itens que serão sorteados. As casas serão destinadas para famílias atingidas pelas fortes chuvas.

O lançamento ocorreu na Igreja São Roque, onde também foi realizada uma missa em solidariedade a toda as famílias atingidas pelas enchentes e deslizamentos de terra. Presente no local, o prefeito Jorge Pozzobom mencionou a articulação que está sendo feito em âmbito estadual e federal para manter Santa Maria conectada com as cidades vizinhas, como Itaara, São Pedro do Sul e Silveira Martins, assim como Faxinal do Soturno.

As rifas estarão a venda pelo site até o dia 19 de setembro, com o sorteio no dia 21 do mesmo mês, via Loteria Federal. A partir da venda de números no valor de R$ 8, a expectativa da campanha é arrecadar R$ 400 milhões. Cada casa terá o custo de R$ 100 mil para a sua construção, possibilitando que 4 mil residenciais sejam feitas. Caberá aos municípios disponibilizar um terreno compatível com o número de casas previsto no plano de operação, estando este preparado com a infraestrutura necessária para receber moradias populares e estar localizado fora de áreas de risco.

Os recursos arrecadados serão administrados por uma Comissão de Apoio aos Atingidos pelas Enchentes, composta pela diretoria da Associação São Pio de Pietrelcina, a construtora responsável e representantes de cada uma das cidades abaixo listadas, tendo como integrantes da sociedade civil em conjunto com as prefeituras e entidades representativas da comunidade.