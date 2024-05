Nível do Canal São Gonçalo atinge 3,10 metros em Pelotas

confirmando a previsão dos especialistas na medição divulgada pela prefeitura às 16h, o volume já tinha um novo recorde: 3,10m. O nível do Canal São Gonçalo, em Pelotas, estabilizou acima de 3 metros -- após ter batido recorde no domingo (26). De acordo com a prefeitura, o nível chegou a 3,06m, superior à marca registrada na enchente de 1941. Nesta segunda-feira (27),

Na sexta-feira (24), o Executivo havia alterado o mapa de risco da cidade, incluindo mais áreas na chamada zona vermelha, onde há risco iminente de inundação. A previsão meteorológica até a terça-feira (28) na cidade inclui chuva volumosa e vento do quadrante leste. Esse cenário, de acordo com pesquisadores e membros de órgãos estaduais e municipais, indica que o município deve viver um novo momento crítico. O alerta foi feito pela prefeita Paula Mascarenhas na reunião de alinhamento na Sala de Situação, no 9º Batalhão de Infantaria Motorizada (BIMtz), que fica no bairro Fragata.

Além da previsão de vento que, neste cenário, empurra a água da Lagoa dos Patos diretamente para a margem esquerda, onde Pelotas e outros municípios da região estão localizados, a previsão da equipe da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) é de chuva volumosa até a madrugada de terça-feira. Condição climática ainda menos favorável diante de níveis muito elevados no canal São Gonçalo e na Lagoa dos Patos.

Conforme o mapeamento das áreas de risco, toda a área do Laranjal está listada como alto risco. Também compõem o cenário os bairros Navegantes, São Gonçalo, Colônia Z3, toda a margem do Canal São Gonçalo, parte do Centro, Fragata, Três Vendas, que também tem áreas em laranja (em alerta).

Toda a área do Laranjal permanece na área mais crítica para inundação (Crédito: Gustavo Vara)

Conforme a chefe do Executivo, um cenário 'muito arriscado' se desenha para as próximas horas. “Me parece que estamos entrando no momento mais crítico que já vivemos, estamos saindo de um patamar muito alto, com vento negativo, volume de água em excesso e chuvas intensas contribuindo na bacia da (lagoa) Mirim, que impacta diretamente no São Gonçalo. Vamos manter todas as áreas vermelhas e as aulas, diante desse cenário, não tem como retomar, teremos que, provavelmente, adiar durante mais uma semana”, afirmou ela na reunião.

Nesta segunda-feira (27), cerca de 700 pessoas estavam em abrigos oficiais. As aulas na rede pública foram suspensas ao longo de toda a semana. A prefeitura também abriu cadastro para quem deseja buscar o Auxílio Reconstrução, do governo federal. Mais de 6 mil pessoas já fizeram a requisição, através do site da prefeitura