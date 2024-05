Nível do Canal São Gonçalo, em Pelotas, pode superar 3 metros

O nível do Canal São Gonçalo, em Pelotas, atingiu no fim de semana a cota máxima de 2,88, mesmo nível registrado na cidade em 1941, naquela que era considerada a maior enchente da cidade. Contudo, o cenário de repique, ou seja, de uma nova elevação da Lagoa dos Patos nos próximos dias em função das cheias na bacia do lago Guaíba pode fazer com que um novo recorde se estabeleça, com a barragem podendo atingir a marca histórica de 3,30 metros, o que seria 40 centímetros a mais do que na década de 1940.

É o que alguns modelos feitos pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) apontam. "Estamos testemunhando um evento de gigantes proporções que, certamente, não foi presenciada por nossa geração. Também, já é possível perceber que muito da água que escoa pelo Guaiba se espraia pela planície de inundação, num sistema costeiro que foi e é responsável por um escoamento lento e gradual. Cabe destacar que os cenários atuais são bastante diferentes daqueles mais críticos, conhecidos e experimentados em 1941 e certamente impõem modificações no volume e na forma do escoamento", destaca o documento publicado pela universidade no fim de semana.

as águas do São Gonçalo estão recebendo volumes crescentes da Lagoa Mirim, em crescente pelo volume de chuvas que ocorreram em Santa Vitória do Palmar e nas bacias dos rios Jaguarão, Cebollati, Tacuari e Aigua, com expressivos volumes de chuvas. Além disso, a informação que chega de Porto Alegre é da elevação acima de 5 metros do Guaíba De acordo com o estudo,, em crescente pelo volume de chuvas que ocorreram em Santa Vitória do Palmar e nas bacias dos rios Jaguarão, Cebollati, Tacuari e Aigua, com expressivos volumes de chuvas. Além disso, a informação que chega de Porto Alegre é dajá nesta segunda-feira (13), com máxima provável na terça-feira (14). Dependendo do vento, a vazão da Lagoa até cidades da região sul do Rio Grande do Sul leva, em média, de 7 a 10 dias.

Trapiche no Laranjal sofreu com danos por conta da força da água na região (Crédito: Michel Corvello)