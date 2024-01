Trapiche da praia do Laranjal é reaberto ao público

O local estava fechado desde novembro O acesso ao trapiche da praia do Laranjal, em Pelotas foi liberado para a população nesta quinta-feira (25), após conclusão das obras de reforma. O prefeito em exercício Idemar Barz vistoriou a estrutura acompanhado do secretário de Transporte e Trânsito, Flávio Al Alam, coordenador das Secretarias de Ações da Cidade., quando foi danificado pelas fortes chuvas que atingiram a região ano passado.

A obra, avaliada em R$ 43 mil, abrangeu o cravamento de 50 novas estacas, troca de caibros e barrotes de sustentação da estrutura, assim como a renovação das tábuas de assoalho. Por fim, foram feitas correções no corrimão.

A requalificação é resultado de uma parceria entre o município e a empresa ACPO Empreendimentos, que custeou a mão de obra da CDR Decks, responsável por executar as obras. As intervenções no local foram impactadas pelas condições meteorológicas adversas nos meses de novembro e dezembro, ocasionando atrasos no cronograma.