Praia do Laranjal terá trapiche reaberto ainda em dezembro

Localizada a 12km da região central de Pelotas, na zona sul do Estado, a Praia do Laranjal é um dos refúgios preferidos dos pelotenses, sobretudo, no período de calor. E um dos locais preferidos pelos visitantes para fotos, o trapiche da praia, foi afetado pelas chuvas que ocorreram em novembro deste ano. Por causa disso, o local foi interditado, mas a prefeitura já tem data para a reabertura.

"Tivemos muitos problemas com o trapiche. Estamos trabalhando na a recuperação desse espaço", comenta o secretário municipal de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, Gilmar Tadeu. A previsão do secretário é de que o local seja reaberto no dia 28 de dezembro, próxima quinta-feira.

Durante os finais de semana na alta temporada, estimasse que 45 mil pessoas visitem o Laranjal. Segundo o secretário, 80% deste público é composto por moradores da cidade. Ele define a região como uma praia com cara de interior. A região que tem 2.400 metros de extensão é vista como opção ideal para quem quer fugir não só do calor, mas também do agito das praias de água salgada.

Entre as ações realizadas para receber o público no verão, que inicia oficialmente na quinta-feira (21), foi realizado um processo de limpeza das orlas que foram afetadas pelo acumulo grande de sujeiras nas praias trazidas pelas chuvas de novembro. A prefeitura também aumentou, de 14 para 38, o número de banheiros públicos até o dia 15 de março na região.

A ponte sobre o arroio Pelotas é o único acesso às praias do Laranjal - balneários Santo Antônio, Valverde, dos Prazeres, Pontal da Barra e Colônia Z3 e foi liberada no domingo (17), após uma reforma na cabeceira da estrutura Problema crônico para os visitantes do Laranjal, o acesso à praia terá uma mudança.- balneários Santo Antônio, Valverde, dos Prazeres, Pontal da Barra e Colônia Z3 e foi liberada no domingo (17),

Para o fim de ano, a prefeitura trabalha com a expectativa de público de 40 mil pessoas para o Réveillon. A atração principal o Grupo Revelação que fará a entrada de 2024 com o público. Os shows começarão às 20h com bandas locais. A programação completa será divulgada na próxima semana.

Na temporada, durante dos dias 5 de janeiro a 18 de fevereiro, a população contará com o Estação Verão 2024, que oferta uma série de atividades e serviços para toda a população. Entre eles, empréstimo de guarda-sol e material esportivo, aulas de dança, banho de lagoa para cadeirantes, brinquedos infláveis. O Sesc também promoverá o 12ª Festival Internacional Sesc de Música, entre os dias 15 a 26 de janeiro. A atração tem entrada gratuita.

Além disso, todos dos dias de janeiro apresentações na biblioteca, no Teatro Guarani. O mês é especial para a região, pois em 31 de janeiro o Laranjal comemora o seu aniversário de 72 anos. Para comemorar esta data, um trio elétrico vai percorrer toda a extensão da praia, além de apresentações de bandas músicas.