Prefeitura de Pelotas reformará cabeceira da ponte do Laranjal

A Prefeitura dará início, na segunda-feira (6), às obras na cabeceira da ponte do Laranjal, na avenida Adolfo Fetter, sentido bairro/Centro. Desde a quarta-feira (1), a travessia tem o trânsito em meia pista, para que seja preparado o desvio que será utilizado enquanto o local estiver passando por intervenções.

"O Município está investindo R$ 400 mil, com recursos próprios, para a execução do projeto de revitalização da cabeceira da ponte. As intervenções previstas foram consideradas de grande importância para garantir total segurança aos usuários da travessia. Nossa vistoria técnica constatou que havia problemas quanto à contenção de material na cabeceira, iniciando-se estudo para determinar as medidas necessárias", pontua o secretário de Obras e Pavimentação, Giovan Peres Pereira.

O secretário de Transporte e Trânsito, Flávio Al-Alam, informa que, nesta quarta-feira, o local será sinalizado, contará com a presença de agentes, e a ponte bairro/Centro ficará com o trânsito em meia pista, enquanto a empresa estiver trabalhando na correção dos canteiros centrais, para viabilizar o desvio que será utilizado na ponte Centro/bairro a partir do início das obras na segunda-feira.

A Secretaria de Obras e Pavimentação (Smop) estará responsável pelo acompanhamento e gerenciamento das obras, que serão executadas pela Construtora Pelotense. O contrato assinado pelo Município com a empresa tem prazo de até 60 dias para conclusão das intervenções. A Secretaria de Transporte e Trânsito atuará no controle do fluxo de veículos, garantindo a segurança.