Prefeito de Rio Grande projeta 15 dias para estabilização do nível da Lagoa dos Patos

Vítima direta da inconstante direção dos ventos no Estado, o nível da Lagoa dos Patos está instável nos últimos dias no Cais do CCMar, na cidade de Rio Grande. Depois de ter amanhecido 2cm abaixo da cota de inundação, de 1,90m, no sábado (26), a laguna já voltou a subir neste domingo (27), alcançando os 2m. Para o prefeito do município, Fábio Branco, o vai e vem das águas deve perdurar, ao menos, por mais 15 dias.

"A Lagoa segue cheia, temos várias ruas alagadas, mas é importante frisar que estamos bem abaixo do pico que já enfrentamos. Sábado a água baixou muito, domingo voltou a subir... Imagino que ainda teremos uns 15 dias nessa condição", explica.

A cheia da Lagoa dos Patos atingiu seu ápice no dia 16 de maio, quando foram registrados 2,77 metros, 87 cm acima do nível do cais. Até o momento, mais de 600 pessoas seguem acolhidas nos abrigos espalhados pelo município. Além disso, as aulas na rede municipal estão suspensas até o dia 29 de maio e três postos de saúde (Ilha da Torotama, Ilha dos Marinheiros e Rita Lobato) seguem com serviços suspensos.

Assim como em Porto Alegre, a região das Ilhas de Rio Grande foi uma das mais afetadas, com acesso terrestre totalmente bloqueado e diversas casas e ruas inundadas. Porém, a situação também é complexa nos bairros e Centro da cidade.

Mesmo com a forte chuva prevista para a região, os cenários projetados pela Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) não indicam novas elevações significativas na Lagoa dos Patos. Afinal, o nível da laguna é majoritariamente influenciado pelos ventos, que, se tiverem no sentido Norte e Noroeste, como é previsto, são aliados por conduzir a água com maior rapidez ao oceano.