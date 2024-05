Canoas estuda rotas de ônibus entre Base Aérea e ParkShopping

A rota mais acessível e viável a ser traçada pela empresa que fará o transporte de passageiros de linhas aéreas entre o ParkShopping e a Base Aérea de Canoas, a fim de conectar o local de embarque e desembarque de passageiros com o ponto das aeronaves, começou a ser discutida em reunião nesta quinta-feira (23). As opções de percurso serão submetidas a viagens de teste nos próximos dias.

Os voos comerciais na cidade começam a operar na segunda-feira (27) As companhias aéreas já comercializam passagens O encontro, realizado nas dependências do shopping, contou com a participação de técnicos e representantes da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade, dirigentes e técnicos da Fraport Brasil e do ParkShopping Canoas., em razão da impossibilidade de operação do Aeroporto Salgado Filho.com embarques e desembarques em Canoas.

O grupo de trabalho apresentou análises sobre as diferentes opções de trajetos viáveis no percurso de cerca de 3,5 quilômetros. Algumas intervenções pontuais de sinalização e fluxo deverão ser previstas especialmente na região de acesso à Força Aérea Brasileira (FAB). “Temos total interesse que a operação flua da melhor maneira possível. O serviço aéreo em nossa cidade é imprescindível para a reconstrução, não só da cidade, mas do Estado e do nosso povo”, afirmou o secretário da pasta de Transporte e Mobilidade, Diego Cigolini.

As instalações no ParkShopping contam com check-in, raio x e uma sala de embarque, com capacidade para 150 pessoas sentadas, em um espaço reservado. Todo o trâmite para a operação dos voos ocorre nesse local.